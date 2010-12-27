На Шкиперском протоке прорвало трубопровод: две машины в зоне риска

Ночь не прошла для местных жителей спокойно. Утром водителей ждет неприятный "сюрприз".

В Василеостровском районе Петербурга в ночь на 31 августа произошла коммунальная авария. На пересечении улицы карташихина и Шкиперского протока прорвало трубопровод с водоснабжением. Инцидент замечен местными жителями около половины третьего утра. На месте работают специалисты из ППСП.

Петербуржцы отметили, что улица оказалась практически полностью залита водой. На аварийном участке были припаркованы два автомобиля. В большой опасности находится иномарка "Ауди RS5", которая находится прямо в эпицентре событий. У обоих транспортных средств уже не видно колес из-за потопа. Ситуацию с салоном смогут прояснить только автовладельцы.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб