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На Шафировском найден труп в пакете
Сегодня, 8:40
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lesjasap
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На Шафировском найден труп в пакете

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Полиция устанавливает личность погибшего.

В Красногвардейском районе Петербурга  прохожие обнаружили пластиковый пакет, в котором были спрятаны человеческие останки. Предмет был найден на территории лесополосы.

О страшной находке в полицию заявили около одиннадцати часов утра 9 сентября. По данным очевидцев, пакет замечен в 350 метрах от 10 дома по Шафировскому проспекту. На место экстренно выехали представители правоохранительных органов. В настоящее время останки изучаются экспертами в одном из моргов города.

Оперативники занимаются расследованием гибели человека. Выясняются обстоятельства произошедшего, а также личность жертвы.

Фото: Pixabay.com

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Категории: Картина дня Лента новостей Криминальные происшествия Новости СПб

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