На Шафировском найден труп в пакете

Полиция устанавливает личность погибшего.

В Красногвардейском районе Петербурга прохожие обнаружили пластиковый пакет, в котором были спрятаны человеческие останки. Предмет был найден на территории лесополосы.

О страшной находке в полицию заявили около одиннадцати часов утра 9 сентября. По данным очевидцев, пакет замечен в 350 метрах от 10 дома по Шафировскому проспекту. На место экстренно выехали представители правоохранительных органов. В настоящее время останки изучаются экспертами в одном из моргов города.

Оперативники занимаются расследованием гибели человека. Выясняются обстоятельства произошедшего, а также личность жертвы.

Фото: Pixabay.com