На Рубежной улице отремонтируют более 500 квадратных метров асфальтового покрытия

В четверг, 29 августа, на Рубежной улице стартовал ямочный ремонт дорожного покрытия. В планах у рабочих - ремонт более 500 квадратных метров дороги.
Поводом для ремонта стали многочисленные обращения граждан в общественную приемную по округу № 15 и администрацию города. Цель ямочного ремонта - устранить аварийную опасность на дороге, обеспечить нормальное автомобильное движение.
Проводится поддерживающий ямочный ремонт, хорошим оборудованием, чтобы асфальтовое покрытие выдержало нагрузку в осенне-зимний период и дождалось капитального ремонта в будущем. Около 500 квадратных метров будет отремонтировано по всей протяженности улицы, включая заезды на придомовые территории и межквартальные проезды.
Егор Трифанов, руководитель общественной приемной округа № 15
Видео: Канал Piter.TV
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