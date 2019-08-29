На Рубежной улице отремонтируют более 500 квадратных метров асфальтового покрытия

После обращения жителей Рубежной улицы в общественную приемную по округу № 15 начались работы по восстановлению дорожного покрытия.

В четверг, 29 августа, на Рубежной улице стартовал ямочный ремонт дорожного покрытия. В планах у рабочих - ремонт более 500 квадратных метров дороги.

Поводом для ремонта стали многочисленные обращения граждан в общественную приемную по округу № 15 и администрацию города. Цель ямочного ремонта - устранить аварийную опасность на дороге, обеспечить нормальное автомобильное движение.

Проводится поддерживающий ямочный ремонт, хорошим оборудованием, чтобы асфальтовое покрытие выдержало нагрузку в осенне-зимний период и дождалось капитального ремонта в будущем. Около 500 квадратных метров будет отремонтировано по всей протяженности улицы, включая заезды на придомовые территории и межквартальные проезды. Егор Трифанов, руководитель общественной приемной округа № 15

Видео: Канал Piter.TV