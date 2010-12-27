На Репищевой улице машина перевернулась "с ног на голову"

В Приморском районе Петербурга на улице Репищева перевернулась иномарка. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на Репищевой улице в Приморском районе Петербурга перевернулась иномарка.



О пострадавших информации не поступало. Известно, что на место прибыла бригада пожарных.



Пользователи группы сообщают, что это уже четвертый "перевертыш" за 10 октября.



Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург