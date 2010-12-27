Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
На Репищевой улице машина перевернулась "с ног на голову"
Вчера, 20:18
0
TretyakovaS
297

На Репищевой улице машина перевернулась "с ног на голову"

0
 
 

В Приморском районе Петербурга на улице Репищева перевернулась иномарка. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Как сообщают очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на Репищевой улице в Приморском районе Петербурга перевернулась иномарка.

О пострадавших информации не поступало. Известно, что на место прибыла бригада пожарных.

Пользователи группы сообщают, что это уже четвертый "перевертыш" за 10 октября.  

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Все новости района
Теги: дтп , новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5