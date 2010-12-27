На Пулковском шоссе столкнулись 5 машин

На Пулковском шоссе недалеко от дома № 30 столкнулись пять автомобилей. Все живы.

На Пулковском шоссе недалеко от дома №30 столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Все живы. На место ДТП выехали пожарные, бригада скорой помощи и дорожная полиция.

Скапливается пробка.