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На Пулковском шоссе столкнулись 5 машин
Сегодня, 16:30
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TretyakovaS
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На Пулковском шоссе столкнулись 5 машин

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На Пулковском шоссе недалеко от дома № 30 столкнулись пять автомобилей. Все живы.

На Пулковском шоссе недалеко от дома №30 столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Все живы. На место ДТП выехали пожарные, бригада скорой помощи и дорожная полиция. 

Скапливается пробка. 

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Теги: дтп , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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