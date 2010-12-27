Задержания на Проспекте Ветеранов напугали петербуржцев

Вечером 16 ноября возле жилого дома на Проспекте Ветеранов происходили странные задержания, напугавшие петербуржцев. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Вечером 16 ноября недалеко от дома 87 по Проспекту Ветеранов происходили задержания, что сильно озадачило петербуржцев. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".



По словам очевидцев, нескольких граждан задержали "люди не в форме", однако один из блюстителей правопорядка все же был одет "подобающе". Также в группе очевидец Михаил рассказал, как лично присутствовал при задержании одного из граждан: возле магазина "Народный" на седого мужчину надевали наручники.



Один из пользователей группы предположил, что на месте работали сотрудники ГНК.



Фото:ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург