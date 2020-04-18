На Промышленной улице произошло ДТП с такси и каршерингом

Напомним, что петербуржцам запретили ездить на каршеринге во время пандемии.

Днем в субботу, 18 марта, петербуржцы поделились видеозаписью с места ДТП на Промышленной улице, 19.

Сообщается, что столкнулись каршеринг "Юдрайв" и "Яндекс.Такси". Отметим, что петербуржцам запретили пользоваться арендой машин в условиях пандемии. На место столкновения прибыли бригада скорой помощи, пожарные и полиция. О состоянии здоровья участников ДТП ничего неизвестно.

Ранее мы писали, что на Австрийской площади водитель "не вписался" в поворот и врезался в поребрик.

Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте