На Промышленной улице произошло ДТП с такси и каршерингом

Днем в субботу, 18 марта, петербуржцы поделились видеозаписью с места ДТП на Промышленной улице, 19.
Сообщается, что столкнулись каршеринг "Юдрайв" и "Яндекс.Такси". Отметим, что петербуржцам запретили пользоваться арендой машин в условиях пандемии. На место столкновения прибыли бригада скорой помощи, пожарные и полиция. О состоянии здоровья участников ДТП ничего неизвестно.
Ранее мы писали, что на Австрийской площади водитель "не вписался" в поворот и врезался в поребрик.
Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте
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