На "Приморской" нашли мертвого мужчину

Пассажиру стало плохо.

Утром 25 января на платформе станции метро "Приморская" очевидцы заметили бездыханное тело мужчины. Медики не успели оказать ему помощь.

Труп мужчины средних лет обнаружили другие пассажиры примерно 10:30 утра. Как сообщили в пресс-службе метрополитена, петербуржцу стало внезапно плохо.

Врачи уже не смогли ничем помочь неизвестному мужчине, личность которого сейчас устанавливается. Тело направлено в морг для установления точной причины смерти. Обстоятельства случившегося проясняются.

Ранее Piter.tv сообщал, что на станции метро "Бухарестская" внезапно скончался мужчина.