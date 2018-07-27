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На Пироговской набережной утром спасли замерзшего пловца‍

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Петербуржца утром вытащили из воды Большой Невки живым.

Утром 27 июля в Выборгском районе Петербурга местные жители спасли мужчину, который решил поплавать в Большой Невке. Пострадавший не смог выбраться из воды самостоятельно. Ему потребовалась помощь посторонних людей.

Инцидент произошел около четырех часов утра. Молодой человек несколько раз предпринял попытку вылезти из воды, но у него не получилось. В результате его вытянули на Пироговскую набережную двое мужчин. Один находился на земле, а второй свисал к воде, зацепившись за первого. Таким способом удалось дотянуться до нуждающегося в спасении по отвесной стене. Тот ухватился за ногу петербуржца. Пловец испугался и сильно замерз.

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Категории: Картина дня Лента новостей Происшествия Новости СПб

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