На Петроградской стороне восстановили электричество

Из-за технической аварии там отключили свет.

В районе Петроградской набережной сотрудники "Россетей" от "Ленэнерго" восстановили электричество. Из-за технической аварии там отключили свет. Об этом 26 апреля рассказали в компании.

Электричество пропало в домах на улицах по улицам Рентгена, Чапаева, набережной Карповки, Каменноостровском проспекте и других улицах в районе 14:30 в среду. Некоторые петербуржцы в этот момент оказались заперты в лифтах.

Ранее в Петроградском районе частично выключали электричество. Отключение оказалось аварийным. Некоторое врем на дорогах не работали светофоры, остановилось движение трамваев.

Фото: Piter.tv

