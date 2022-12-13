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На Петроградской стороне восстановили электричество
Сегодня, 19:28
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На Петроградской стороне восстановили электричество

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Из-за технической аварии там отключили свет.

В районе Петроградской набережной сотрудники "Россетей" от "Ленэнерго" восстановили электричество. Из-за технической аварии там отключили свет. Об этом 26 апреля рассказали в компании. 

Электричество пропало в домах на улицах по улицам Рентгена, Чапаева, набережной Карповки, Каменноостровском проспекте и других улицах в районе 14:30 в среду. Некоторые петербуржцы в этот момент оказались заперты в лифтах.

Ранее в Петроградском районе частично выключали электричество. Отключение оказалось аварийным. Некоторое врем на дорогах не работали светофоры, остановилось движение трамваев.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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