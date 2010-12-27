На Петроградке такси "припарковалось" в окне ресторана

В Петроградском районе такси врезалось в окно ресторана.

В районе восьми часов вечера 29 октября водитель “Яндекс Такси” не справился с управлением и въехал в окно ресторана на Петроградской стороне. Инцидент произошел недалеко от пересечения Ждановской улицы и Малого проспекта П.С., вблизи станции “Спортивная”.

Известно, что столкновение автомобиля со стеной здания произошло из-за аварии. Перед тем, как вписаться в дом, такси влетело в иномарку. После этого машину развернуло и отбросило в сторону ресторана “Панорамика”. Для пострадавшего водителя последствия ДТП оказались минимальными из-за находившейся на окне заведения железной решетки.

Информации о пострадавших нет.