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На Петроградке такси "припарковалось" в окне ресторана
Сегодня, 7:55
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lesjasap
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На Петроградке такси "припарковалось" в окне ресторана

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В Петроградском районе такси врезалось в окно ресторана.

В районе восьми часов вечера 29 октября водитель “Яндекс Такси” не справился с управлением и въехал в окно ресторана на Петроградской стороне. Инцидент произошел недалеко от пересечения Ждановской улицы и Малого проспекта П.С., вблизи станции “Спортивная”.
 
Известно, что столкновение автомобиля со стеной здания произошло из-за аварии. Перед тем, как вписаться в дом, такси влетело в иномарку. После этого машину развернуло и отбросило в сторону ресторана “Панорамика”. Для пострадавшего водителя последствия ДТП оказались минимальными из-за находившейся на окне заведения железной решетки. 
 
Информации о пострадавших нет. 
Теги: авария , дтп , ресторан панорамика
Категории: Новости СПб

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