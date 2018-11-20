На Петроградке BMW впечатала женщину в стену

Пострадавшая госпитализирована.

Утром 2 февраля в Петроградском районе произошла жуткая авария с участием пешехода. Об этом сообщили очевидцы.

По их словам, ДТП случилось на перекрестке Большого проспекта. Водитель автомобиля BMW сбил женщину, впечатав в стену, рассказывают свидетели аварии.

Пострадавшую госпитализировали, о ее состоянии не сообщается.

В комментариях в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" пользователи отметили, что ДТП могло произойти из-за нечищенных дорог.

"Такие дороги нечищенные, немудренно что занесло машину. Пострадавшей скорейшего выздоровления" - пишет Елена Миронова.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург