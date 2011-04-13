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На Петергофском шоссе 15 пожарных тушили крупное возгорание
Сегодня, 20:30
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На Петергофском шоссе 15 пожарных тушили крупное возгорание

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В Красносельском районе полыхал ангар.

В Красносельском районе Петербурга вспыхнул крупный ангар. В соцсетях пользователи опубликовали снимки серьезного возгорания, которое произошло на Петергофском шоссе, 73. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 17:17. Пожарные тушили пламя около 40 минут. С огнем боролись 15 спасателей. По предварительным данным, никто не пострадал. 

Ранее на Piter.tv: на Колпинской улице горит гараж и легковушка.

Фото: Piter.tv

Теги: горел ангар, мчс, петергофское шоссе, пожарные
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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