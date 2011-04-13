На Петергофском шоссе 15 пожарных тушили крупное возгорание

В Красносельском районе полыхал ангар.

В Красносельском районе Петербурга вспыхнул крупный ангар. В соцсетях пользователи опубликовали снимки серьезного возгорания, которое произошло на Петергофском шоссе, 73. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 17:17. Пожарные тушили пламя около 40 минут. С огнем боролись 15 спасателей. По предварительным данным, никто не пострадал.

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Фото: Piter.tv