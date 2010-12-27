На Павловской жители нашли снаряды времен ВОВ

Исторические снаряды обнаружены на территории города Колпино.

В Колпинском районе Петербурга местные жители обнаружили старые снаряды, сохранившиеся со времен ВОВ. Их заметили строители, проводившие земляные работы. Арсенал найден днем 13 августа около седьмого дома по Павловской улице.

На место были вызваны представители ЗВО. Прибывшие специалисты проверили территорию и выявили еще несколько оставленных мин. Всю артиллерию вывезли. В общей сложности операция длилась пять с половиной часов. За это время было обезврежено девять устройств. Работа экспертов завершилась к половине седьмого вечера.

Фото: Вконтакте