На Партизана Германа сгорела кухня в однокомнатной квартире

Никто из местных жителей не пострадал.

В ночь на 9 января в Красносельском районе Петербурга сгорела жилая квартира. Спасатели смогли потушить жилплощадь по улице Партизана Германа за 40 минут. Пострадавших в результате возгорания не оказалось. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным экстренной службы, вызов поступил около 20 часов вечера. Проблема возникла в однокомнатной квартире. Повреждено кухонное помещение. Пламя затронуло три квадратных метра площади.

На место ликвидации огня было направлено 15 человек личного состава и три единицы спецтехники.

Фото: Piter.tv



