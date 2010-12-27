На Пархоменко трехлетний мальчик выпал из окна

Малыш рухнул вниз с третьего этажа.

В северной части Санкт-Петербурга произошел очередной несчастный случай из-за невнимательности родителей и жары. Трехлетний ребенок выпал из окна, когда остался без наблюдения. Малыш пролетел вниз 15 метров, но остался жив. На данный момент он госпитализирован. Состояние пациента врачи оценивают как тяжелое.

Полиция установила, что мальчик воспитывается в семье уроженцев Армении, проживающих на территории Северной столицы. За внуком не уследила 58-летняя бабушка. Она и вызвала бригаду скорой помощи по адресу проспект Пархоменко, 45 корпус 2. Информация о происшествии поступила диспетчеру около 19 часов вечера 24 июля.

Фото: Piter.tv