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На Октябрьской набережной горел ангар с пластиком
Сегодня, 22:08
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TretyakovaS
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На Октябрьской набережной горел ангар с пластиком

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Вечером 8 декабря в Невском районе Петербурга произошел пожар в ангаре с пластиком. Возгоранию присвоили повышенный номер.

Вечером 8 декабря в Невском районе Петербурга горит ангар с пластиком. Пожару присвоили повышенный номер. Об этом пишет "Фонтанка".

По данным ГУ МЧС Петербурга, заявка с Октябрьской набережной, 32 поступила в восьмом часу вечера. Там загорелся ангар размером 200 на 40 метров, в котором хранятся отходы производства пластиковых изделий. Из-за угрозы распространения пожару присвоили повышенный номер. В 20.35 возгорание локализовано, тушение продолжается.

Ангар находится на территории завода "Пигмент". УГИБДД Петербурга и области сообщает, что закрыто движение по Октябрьской набережной от Зольной улицы до улицы Крыленко и обратно. 

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Теги: новости петербурга , новости спб , пожар , происшествия
Категории: Новости СПб

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