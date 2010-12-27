На Октябрьской набережной горел ангар с пластиком

Вечером 8 декабря в Невском районе Петербурга произошел пожар в ангаре с пластиком. Возгоранию присвоили повышенный номер.

Вечером 8 декабря в Невском районе Петербурга горит ангар с пластиком. Пожару присвоили повышенный номер. Об этом пишет "Фонтанка".



По данным ГУ МЧС Петербурга, заявка с Октябрьской набережной, 32 поступила в восьмом часу вечера. Там загорелся ангар размером 200 на 40 метров, в котором хранятся отходы производства пластиковых изделий. Из-за угрозы распространения пожару присвоили повышенный номер. В 20.35 возгорание локализовано, тушение продолжается.



Ангар находится на территории завода "Пигмент". УГИБДД Петербурга и области сообщает, что закрыто движение по Октябрьской набережной от Зольной улицы до улицы Крыленко и обратно.



Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

