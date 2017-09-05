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ДТП на Октябрьской набережной стало причиной огромной пробки

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В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили, что на перекрестке Октябрьской набережной и проспекта Большевиков водитель иномарки столкнулся с мотоциклистом. Авария стала причиной огромной пробки.

Как сообщают очевидцы группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" на перекрестке Октябрьской набережной и проспекта Большевиков иномарка столкнулась с мотоциклом. Собирается огромная пробка, которая берет свое начало от съезда с КАД.

Судя по фотографиям в группе, мотоциклист и водитель серьезно не пострадали.

Теги: дтп спб , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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