ДТП на Октябрьской набережной стало причиной огромной пробки

В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" очевидцы сообщили, что на перекрестке Октябрьской набережной и проспекта Большевиков водитель иномарки столкнулся с мотоциклистом. Авария стала причиной огромной пробки.

Как сообщают очевидцы группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" на перекрестке Октябрьской набережной и проспекта Большевиков иномарка столкнулась с мотоциклом. Собирается огромная пробка, которая берет свое начало от съезда с КАД.



Судя по фотографиям в группе, мотоциклист и водитель серьезно не пострадали.



