На Обводном китайца пырнули ножом и ограбили

Жертва петербургских грабителей госпитализирован.

В Адмиралтейском районе Петербурга на гражданина Китая напали неизвестные. Иностранец получил повреждения, а также оказался ограблен. В настоящее время пострадавший госпитализирован в больницу, а ситуацией занялись правоохранительные органы. Разбойников разыскивают. В их отношении возбуждено уголовное дело. Оперативники изъяли записи с камер видеонаблюдения.

Как отмечают оперативники, на 33-летнего китайца набросились двое злоумышленников с холодным оружием. Инцидент произошел около половины шестого вечера 7 августа на набережной Обводного канала, 108. Один из нападавших ударил жертву ножом в спину. Второй вырвал из рук туриста портфель.

Медики Мариинской больницы оценивают состояние пациента как средней тяжести. Его забрала бригада скорой помощи в шоковом состоянии. Врачи диагностировали рассечение поясничной области.

Фото: Piter.tv