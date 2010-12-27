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Около магазина автозапчастей на Новоизмайловском педофил изнасиловал школьницу
Сегодня, 10:27
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nastya960

Около магазина автозапчастей на Новоизмайловском педофил изнасиловал школьницу

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В полицию обратилась мать 15-летней девочки.

В Московском районе на школьницу напал педофил. Об этом полицейским рассказала мама девочки, сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительной информации, в четверг, 14 февраля, в полицию пришли 40-летняя женщина, которая рассказала об изнасиловании ее дочери. Со слов матери, 13 февраля, около пяти часов вечера у дома 38/3 по Новоизмайловскому проспекту неизвестный преступник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней девочки.

По данному адресу находится магазин автозапчастей, проводится выяснение обстоятельств. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 132 УК РФ.

Фото: Piter.TV

 

 

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Теги: изнасилование, изнасилование в новоизмалойском проспекте, педофил
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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