Около магазина автозапчастей на Новоизмайловском педофил изнасиловал школьницу

В полицию обратилась мать 15-летней девочки.

В Московском районе на школьницу напал педофил. Об этом полицейским рассказала мама девочки, сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительной информации, в четверг, 14 февраля, в полицию пришли 40-летняя женщина, которая рассказала об изнасиловании ее дочери. Со слов матери, 13 февраля, около пяти часов вечера у дома 38/3 по Новоизмайловскому проспекту неизвестный преступник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летней девочки.

По данному адресу находится магазин автозапчастей, проводится выяснение обстоятельств. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 132 УК РФ.

Фото: Piter.TV