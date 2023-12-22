На Московском вокзале Петербурга проводили делегацию на Всемирный фестиваль молодежи

С 1 по 7 марта молодые активисты будут находиться в федеральном центре "Сириус". Они получат опыт межкультурных коммуникаций.

На Московском вокзале Петербурга сегодня, 29 февраля, прошел импровизированный концерт. Юноши и девушки из Ленинградской области и города на Неве отправилась в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи. Об этом сообщили в tg-канале "Админка Ленобласти".

В делегацию вошли 108 человек, в их числе и активисты российских студенческих отрядов, студенты региональных институтов и колледжей, представители Российского союза молодежи, других общественных организаций и даже участник спецоперации.

С 1 по 7 марта молодые активисты будут находиться в федеральном центре "Сириус". Студенты станут частью большой международной творческой команды и получат опыт межкультурных коммуникаций.

Видео: Telegram / Админка Ленобласти