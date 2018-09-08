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На Московском шоссе загорелся автомобиль

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Люди успели покинуть салон машины.

Вечером 8 сентября на Московском шоссе в Шушарах загорелась машина. Предположительно, это был автомобиль "Волга", сообщают очевидцы.

Причиной ЧП могла стать техническая неисправность. На кадрах виден огромный столб дыма, который видно издалека. Отечественная машина, судя по видео, сгорела полностью. 

Известно, что люди, находившиеся в салоне автомобиля, успели покинуть горящее транспортное средство. 

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Видео: Piter.tv 

Теги: дтп и чп , новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб Картина дня

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