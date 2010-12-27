На Московском проспекте в огне пострадала иномарка "БМВ"

Хозяин машины остался цел и невредим.

В Московском районе Петербурга в ночь на 10 августа сгорела иномарка "БМВ". Пламя затронуло моторный отсек транспортного средства. Как отмечает пресс-служба ГУ МЧС, на пульт дежурного информация о пожаре поступила около половины второго ночи.

Владелец машины припарковался около 117 дома по Московскому проспекту. По информации от экстренной службы, в результате происшествия пострадавших нет. На ликвидацию огня у спасателей ушло десять минут. На участке работало девять человек личного состава ГУ МЧС по региону.

В настоящее время ДПС выясняет обстоятельства случившегося.

Фото: Piter.tv