В сквере на Марсовом поле стартовали работы по благоустройству

В четверг, 5 октября начались работы по благоустройству Марсова поля.

Как сообщает "Петербургский дневник", 5 октября начались работы по содержанию Марсова поля - объекта культурного наследия федерального значения. Комплекс мероприятий проводит садово-парковое предприятие "Центральное" в рамках месячника по благоустройству.



Ведутся работы по выравниванию дорожек, садовники высаживают зеленые насаждения. Помимо этого, ремонтируется садовая мебель. Специалисты подготавливают объект перед наступлением зимы, чтобы весной он имел подобающий вид.



7 и 8 октября Марсово поле будет открыто для посещения.



Фото: ВКонтакте/Это Питер, детка! [Типичный Питер]