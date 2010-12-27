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В сквере на Марсовом поле стартовали работы по благоустройству
Вчера, 22:43
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TretyakovaS
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В сквере на Марсовом поле стартовали работы по благоустройству

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В четверг, 5 октября начались работы по благоустройству Марсова поля.

Как сообщает "Петербургский дневник", 5 октября начались работы по содержанию Марсова поля - объекта культурного наследия федерального значения. Комплекс мероприятий проводит садово-парковое предприятие "Центральное" в рамках месячника по благоустройству.

Ведутся работы по выравниванию дорожек, садовники высаживают зеленые насаждения. Помимо этого, ремонтируется садовая мебель. Специалисты подготавливают объект перед наступлением зимы, чтобы весной он имел подобающий вид.

7 и 8 октября Марсово поле будет открыто для посещения.

Фото: ВКонтакте/Это Питер, детка! [Типичный Питер]

Теги: новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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