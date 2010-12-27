На Маршала Захарова мотоциклист госпитализирован из-за ДТП

Невнимательность на дороге стала причиной аварии.

В Красносельском районе Петербурга произошла авария с участием мотоциклиста. В темное время суток автовладелец не заметил проезжающего по дороге байкера. Об этом сообщают очевидцы.

По словам местных жителей, водитель на внедорожнике не пропустил пострадавшего около 60 дома по улице Маршала Захарова. В результате столкновения с транспортным средством, мотоциклист получил травмы. На место была вызвана бригада скорой помощи. Медики забрали пациента в больницу. Также на улице работали пожарные и инспекция ДПС.

В настоящее время специалисты выясняют обстоятельства инцидента.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб