На Маршала Захарова неизвестные похитили камеры видеонаблюдения

Преступники объявлены в розыск.

В Красносельском районе Петербурга неизвестные воры украли из парадной дома по улице Маршала Захарова камеры видеонаблюдения. В общей сложности злоумышленники "изъяли" шесть устройств слежения. В настоящее время преступников разыскивают.

По сведениям от правоохранительных органов, пропавших камер должно было быть семь, но последнее устройство у грабителей унести не получилось. Однако, они успели его испортить. Местные жители предположили, что мошенники готовятся к более серьезному правонарушению: камеры не стоят дорого, спроса на них нет.

Лица похитителей удалось заснять на камеру, которая осталась висеть в здании.

Фото и видео:Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб