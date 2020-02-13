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На Маршала Захарова "Мерседес" снёс иномарку и влетел в забор

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Водители сильно не пострадали.

Ранним утром 13 февраля на перекрестке проспектов Героев и Маршала Захарова "Мерседес", мчащийся на большой скорости, подцепил попутную иномарку и врезался в ограждение. Машины значительно пострадали. Случайный прохожий, ожидавший зеленый сигнал светофора, чудом увернулся от несущейся на него машины.

Оба водителя, по словам очевидцев, нормально пережили экстремальное столкновение и оба оценивали уровень повреждений своих автомобилей и городского имущества. 

Ранее на КАД в районе Колтушского шоссе образовалась двухкилометровая пробка.

Фото: Александр Подлесных, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"

Видео: Евгений Кузнецов

Теги: дтп, столкновение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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