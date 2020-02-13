На Маршала Захарова "Мерседес" снёс иномарку и влетел в забор

Водители сильно не пострадали.

Ранним утром 13 февраля на перекрестке проспектов Героев и Маршала Захарова "Мерседес", мчащийся на большой скорости, подцепил попутную иномарку и врезался в ограждение. Машины значительно пострадали. Случайный прохожий, ожидавший зеленый сигнал светофора, чудом увернулся от несущейся на него машины.

Оба водителя, по словам очевидцев, нормально пережили экстремальное столкновение и оба оценивали уровень повреждений своих автомобилей и городского имущества.

Ранее на КАД в районе Колтушского шоссе образовалась двухкилометровая пробка.

Фото: Александр Подлесных, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"

Видео: Евгений Кузнецов