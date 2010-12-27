На Маршала Новикова неизвестные устроили пожар и скрылись

Пламя удалось потушить силами петербуржцев и экстренной службы.

В Приморском районе Петербурга поздно вечером 2 сентября группа молодых людей совершила поджог. ЧТо конкретно вызвало интерес преступников - не сообщается. Очевидцы слышали сильные взрывы на месте инцидента. По данным от местных жителей, злоумышленников было двое. Они наблюдали за процессом тушения из окна здания. После молодые люди быстро покинули место происшествия. Свидетелям событий вместе со специалистами экстренной службыудалось оперативно потушить огонь.

Инцидент произошел около дома 17 по Маршала Новикова.На вызов были отправлены бригады МЧС по региону. Соседи из близлежащих домов добавили что по улице распространяется неприятный запах. Незадолго перед пожаром они =слышали звуки взрывов. Некоторые подумали, что это месстные жители запускают салют.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб