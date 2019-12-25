Бизнесмен с улицы Маршала Казакова лишился "Мерседеса" за 5 миллионов рублей

Машину угнали вечером 26 марта.

В четверг, 26 марта, в полицию обратился 47-летний гендиректор петербургского коммерческого предприятия. Мужчина сообщил об угоне своего дорогостоящего "Мерседеса". рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Машина исчезла с парковки у дома №35 по улице Маршала Казакова в вечерние часы. Ущерб от пропажи черной иномарки автовладелец оценил в 5,2 миллиона рублей. Полиция разыскивает угонщика, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали, как с проспекта Луначарского угнали автомобиль за полтора миллиона.

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