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В Петербурге троих школьников задержали с листовками против выборов
Вчера, 13:26
0
Shdaria
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В Петербурге троих школьников задержали с листовками против выборов

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В Петербурге задержали школьников, которые агитировали не ходить на выборы.

В Санкт-Петербурге несовершеннолетние две девушки и юноша были задержаны на улице Марата накануне, в пятницу. Школьники были замечены за раздачей листовок, с помощью которых призывали не ходить на выборы. 

Известно, что школьники работали недалеко от 75-го дома по улице Марата в десять часов вечера. Молодые люди раздавали прохожим листовки с надписью "Забастовка избирателей", которую после отказа Центральной избирательной комиссии в регистрации кандидатом на президентский пост объявил политик Алексей Навальный.

В отделе несовершеннолетние отдали сотрудникам полиции оставшиеся листовки, и дожидались своих родителей. 

Теги: задержали школьников , новости петербург , новости спб , петербург , школьники против выборов
Категории: Новости СПб Лента новостей

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