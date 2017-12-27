В Петербурге троих школьников задержали с листовками против выборов

В Петербурге задержали школьников, которые агитировали не ходить на выборы.

В Санкт-Петербурге несовершеннолетние две девушки и юноша были задержаны на улице Марата накануне, в пятницу. Школьники были замечены за раздачей листовок, с помощью которых призывали не ходить на выборы.

Известно, что школьники работали недалеко от 75-го дома по улице Марата в десять часов вечера. Молодые люди раздавали прохожим листовки с надписью "Забастовка избирателей", которую после отказа Центральной избирательной комиссии в регистрации кандидатом на президентский пост объявил политик Алексей Навальный.

В отделе несовершеннолетние отдали сотрудникам полиции оставшиеся листовки, и дожидались своих родителей.