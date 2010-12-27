На Малоохтинском столкнулись автобус и мотоцикл

Байкер травмирован. Его госпитализировали.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга поздним вечером 21 октября произошла авария с участием мотоциклиста. Об этом сообщают местные жители. В темное время суток в байкера влетел автобус. Удар пришелся около 80 дома корпус 2 по Малоохтинском проспекте.

Петербуржцы рассказали, что общественный транспорт поворачивал в сторону моста Александра Невского, а мотоциклист на полной скорости двигался вперед по набережной. В какой-то момент участники движения не смогли разминуться. На месте работали службы ДПС и скорая помощь.

В результате столкновения байкер получил травмы. Однако, мужчина выжил.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб