На Малой Балканской водитель сломал стекло автобуса: осколки рассыпались по дороге

В результате обрушения стекла никто не пострадал.

Поздно вечером во Фрунзенском районе водитель общественного транспорта по случайности разбил стекло. Как отмечают очевидцы, шофер неудачно прислонился на боковое стекло, в результате чего оно треснуло. Осколки просыпались на проезжую часть. Несчастный случай произошел прямо во время движения машины. ИЗвестно, что сам виновник событий не травмировался.

Инцидент произошел на маршруте 74 автобуса на Малой Балканской улице. В салоне не было пассажиров: транспорт направлялся в парк. На данный момент неизвестно, убрали ли дорожные службы опасное препятствие с дороги или нет. Рассыпанное стекло может стать причиной аварии.

Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП