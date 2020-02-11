На М 5 в Челябинской области столкнулись 3 грузовика и 2 легковушки

Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места массового ДТП.

Сегодня утром, 11 февраля, в Челябинской области на федеральной трассе М 5 произошло массовое ДТП с несколькими грузовиками и легковыми автомобилями.

Авария произошла на 1763 километре трассы М5 "Уфа – Челябинск" рядом с поселком Нижний Атлян. Трассу не поделили 4 машины: легковой "Ситроен", ГАЗель, "Скания" с полуприцепом (бензовоз) и "Мерседес" с полуприцепом (молоковоз). В результате ДТП пострадал водитель легковушки 1955 года рождения.

По предварительным данным, виновник массовой аварии водитель легковушки, которые выехал на встречку, и допустил столкновение.

Видео и фото: ВК, Такси Мини 102 Уфа. Межгород. Башкирия. Россия