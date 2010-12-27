Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
На Луначарского восстанавливают разметку велодорожки, на которой все еще стоит ларек
Сегодня, 8:36
0
lesjasap
104

На Луначарского восстанавливают разметку велодорожки, на которой все еще стоит ларек

0
 
 

Активисты заметили улучшения, но проблема с торговой точкой все еще не решена.

Центр управления парковками занялся восстановлением велоразметки на проспекте Луначарского. Работы выполняет подрядчик организации. Однако, местные жители отмечают, что к моменту начала ремонта с проходящего участка дороги не убрали торговый ларек. Как именно специалисты собираются его "обходить" - неизвестно.

Петербуржцы рассказали, что  к 15 августа была обновлена разметка, а также занижен поребрик. Сейчас дорогу велосипедистам преграждает только павильон с шавермой. Работники решили проблему неоднозначно: вблизи 20 метров от постройки они огородили трассу специальными знаками, а после соединили велосипедную и пешеходную зоны. После прохождения объекта маршруты снова разделяются.

Напомним, что жители районе в течение года просят Смольный решить данную ситуацию. В прошлый раз чиновники просто укоротили дорожку для велосипедистов.

Фото: Piter.tv

Все новости района
Теги:
Категории: Новости СПб Происшествия Лента новостей Картина дня

Оставить комментарий

5