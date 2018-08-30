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Видео: на Культуры сгорел МАЗ: водитель успел выскочить из машины

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Шоферу пришлось остановиться прямо на проезжей части, чтобы не сгореть в транспорте.

В Выборгском районе Петербурга около 23 часов вечера на дороге загорелся движущийся грузовик МАЗ. Водитель успел покинуть кабину машины, пока его не задело пламя. Инцидент произошел на пересечении проспектов Луначарского и Культуры.

На место были вызваны специалисты из ГУ МЧС по региону. По сообщениям очевидцев, с пламенем удалось справиться за десять минут. Нашему мобильному корреспонденту удалось записать на видео последствия возгорания большегруза.

На данный момент информации о пострадавших нет.

Фото и видео: Piter.tv

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Категории: Картина дня Лента новостей Происшествия Новости СПб

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