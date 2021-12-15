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На Лиговском проспекте открылся первый китайский супермаркет
Сегодня, 13:41
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На Лиговском проспекте открылся первый китайский супермаркет

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Магазин открыли, поскольку Китайский бизнес-парк и магазин сувениров были вынуждены покинуть "Ленэкспо".

На Лиговском проспекте в Петербурге появился супермаркет китайских продуктов, сообщил "Петербургский дневник". Его открыл президент Китайского общества в Санкт-Петербурге Чэнь Чжигана. 

Супермаркет открылся в здании бывшего клуба "Метро" на Лиговском, 174. Идея открыть такой магазин появилась после того, как из "Ленэкспо" спустя пять лет работы были вынуждены съехать китайский бизнес-парк и магазин сувениров – истекла аренда.

Чжиган заявил, что в Петербурге растет спрос на китайскую еду и товары, поэтому в магазине можно найти продукты от чая и соусов до настоящей китайской водки. Он также добавил, что из-за коронавируса китайская диаспора сильно сократилась, поэтому магазин будет работать в первую очередь для петербуржцев.

Фото: Pexels

Теги: китайские товары, лиговский проспект, первый китайский супермаркет, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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