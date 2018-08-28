Фото: на Лифляндской фура въехала в арку дома

Арка не выдержала удара и раскололась.

В Адмиралтейском районе Петербурга водитель фуры на полной скорости влетел в арку. Инцидент произошел у здания под номером четыре на Лифляндской улице. Как отмечают очевидцы событий, машина имеет азербайджанские номера.

Петербуржцы рассказывают, что большегрузный транспорт протаранил объект прицепом. Кузов успел проскочить через отверстие. По данным местных жителей, здание жилое, но во дворах располагаются офисные центры. У прилегающего здания арки располагается институт. Очевидцы считают, что шофер чудом не задел газовые трубы, проходящие по участку.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

Видео: Piter.tv