На Ленинском столкнулись два мотоциклиста

Виновником аварии стал водитель автомобиля, который решил резко затормозить перед байкерами.

В Кировском районе Петербурга на пересечении Ленинского проспекта с бульваром Новаторов в аварию попали два мотоциклиста. Как именно произошло ДТП очевидцы не могут рассказать. Однако, оба транспортных средства лежали на проезжей части.

По мнению одного из участников дорожного движения, столкновение произошло из-за резко затормозившего водителя иномарки. Машина двигалась перед первым байкером. Чтобы не врезаться в автомобиль, ему пришлось затормозить. Следовавший за ним мотоциклист не успел сориентироваться и влетел в байк.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб