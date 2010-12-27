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На Ленинском вечером столкнулись грузовик и маршрутка
Сегодня, 7:47
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lesjasap
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На Ленинском вечером столкнулись грузовик и маршрутка

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На перекрестке у Ленинского проспекта вечером полицию ждали двое: водители грузовика и маршрутки.

Вечером 19 августа в Петербурга прлизошла авария в которой пострадала маршрутка и грузовик. Транспортные средства столкнулись на пересечении Ленинского проспекта и Народного Ополчения. Виновником аварии оказался водитель грузовика: именно он неудачно повернул на дороге, заставив общественный транспорт остановиться, не добравшись до места назначения.

Как отмечают свидетели событий, мужчина перестраивался со второго или третьего ряда, но в результате протаранил маршрутку. Пострадавших нет. На месте инцидента разбирались сотрудники правоохранительных органов.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

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Категории: Картина дня Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб

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