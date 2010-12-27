На Кубинской после жесткого ДТП с грузовиками "Метростроя" зажало водителя

Очевидцы сообщают об аварии на Кубинской улице по дороге к ЗСД. Столкнулись два грузовика компании "Метрострой": у одного сильно помяло кабину.

В понедельник, 2 октября, на Кубинской улице произошла серьезная авария. За мостом на Митрофаньевское шоссе в сторону Западного скоростного диаметра столкнулись два грузовика. обе машины с логотипом "Метростроя".

Очевидцы говорят, что около 14.25 один автомобиль влетел кабиной в кузов другого. Задняя часть машины оказалсь крепче. Кабину помяло. Свидетели передают. что внутри машины зажало водителя. На месте работает скорая помощь и пожарная служба.

"Жив, достали спасатели. Грузили в неотложку", - написала в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" пользовательница Надежда Астафурова.

Авария полностью перекрыла мост. Пробка растянулась почти до Варшавского шоссе.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург