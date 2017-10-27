Видео: На Краснопутиловской забил фонтан кипятка выше пятиэтажки

В пятницу, 27 октября, вечером на Краснопутиловской улице произошла коммунальная авария. Около дома 80 забил гигантский фонтан. Судя по пару, который идет от воды - проблемы с трубами горячей води или отопления. Судя пов сему, повреждена большая труба, так как фонтан поднимается выше стоящих рядом пятиэтажных домов.
Вода залила дорогу и припаркованные рядом автомобили. Скорее всего, пострадало имущество жителей домов, если она оставили открытыми форточки.
на месте работают экстренные службы. место ЧП огорожено забором.
Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург