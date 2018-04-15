На Краснопутиловской горит многоэтажный дом

Вечером 15 апреля на Краснопутиловской улице горит многоэтажный дом.
Причина пожара неизвестна. Очевидцы предполагают, что на верхних этажах загорелась квартира.
О пострадавших ничего неизвестно.
Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
На Краснопутиловской улице горит многоэтажка. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
Вечером 15 апреля на Краснопутиловской улице горит многоэтажный дом.
Причина пожара неизвестна. Очевидцы предполагают, что на верхних этажах загорелась квартира.
О пострадавших ничего неизвестно.
Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург