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На Краснопутиловской горит многоэтажный дом

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На Краснопутиловской улице горит многоэтажка. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Вечером 15 апреля на Краснопутиловской улице горит многоэтажный дом. 

Причина пожара неизвестна. Очевидцы предполагают, что на верхних этажах загорелась квартира. 

О пострадавших ничего неизвестно. 

Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

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Теги: новости спб , пожар , появилось видео , происшествия
Категории: Новости СПб

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