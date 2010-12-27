На Космонавтов утром горела жилая квартира

Специалисты справились с пожаром за 45 минут.

В Московском районе Петербурга утром 28 августа пожарные выезжали на тушение многоэтажного дома. Перед рассветом загорелась квартира по проспекту Космонавтов, 74. Сообщение на пульт диспетчера поступило в половину пятого утра. Об этом рассказали представители пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Как отмечают специалисты, выгорело помещение с общей площадью в пять квадратных метров в двухкомнатной квартире. Пламя начало распространяться с обстановки.

Ликвидировали пламя 12 человек личного состава экстренной службы. В настоящее время уточняется информация о пострадавших.

Фото: Piter.tv