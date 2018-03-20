На Конной улице потушили пожар в коммунальной квартире: погиб один человек

В результате пожара эвакуировано 30 местных жильцов.

В коммунальной квартире на Конной улице загорелась комната. Из дома эвакуировали 30 человек. Об этом сообщают очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

Сегодня, 20 марта в 19.04 на пульт дежурного поступила информация о возгорании в квартире на Конной улице, 7.

В шестикомнатной коммунальной квартире, в комнате площадью 15 квадратных метров обгорела обстановка по всей площади. Сообщили в пресс-службе ведомства

По словам очевидцев, пожар возник на мансарде.

15 человек личного состава и три единицы техники задействованы в ликвидации пожара с семи вечера, окончания работ ждут тридцать эвакуированных жителей.

После ликвидации пожара в квартире спасатели обнаружили мертвого человека. Судмедэкспертам придется установить причину смерти.

Видео и фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург