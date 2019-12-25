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На Кондратьевском проспекте сгорела иномарка
Сегодня, 17:40
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На Кондратьевском проспекте сгорела иномарка

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Пожар ликвидировали спустя полчаса.

Час назад региональная служба МЧС получила сообщение о пожаре у дома №1 по Кондратьевскому проспекту, сообщили в пресс-службе ведомства.

На место прибыли пожарные и уточнили, что в автомобиле "Рено" сгорели все сгораемые части. Пожар удалось ликвидировать спустя полчаса. К счастью, обошлось без пострадавших. 

С огнем боролись 1 единица техники и 5 человек личного состава.

Очевидцы уже опубликовали кадры с места происшествия.

В комментариях пользователи отметили, что новости о горящих машинах стали появляться слишком часто.

Фото: Piter.tv; ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте

Теги: петербург, пожар, сгорела машина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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