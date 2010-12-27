На Кондратьевском проспекте "Лада" сбила женщину

Женщину сбили вне зоны пешеходного перехода.

Утро в Петербурге началось с происшествий. Примерно в 8 утра около 5-го дома на Кондратьевском проспекте водитель "Лады Калины" сбил женщину, сообщают очевидцы.

Известно, что женщина переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. Столкновение произошло на трамвайных путях. От полученных травм пешеход погибла на месте. Пользователи соцсетей рассказали, что данный участок дороги оснащен небольшим количеством пешеходных переходов, поэтому люди часто перебегают дорогу.

Данный район считается промзоной. Людей там мало, поэтому водители часто превышают скоростной режим - пришли к общему мнению другие автолюбители.

Движение трамваев в сторону площади Калинина на время выяснения обстоятельств ДТП приостановлено.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург