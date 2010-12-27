На Комаровском мосту ограничат движение транспорта

В Сестрорецке через мост можно будет проехать только с ограничениями.

В Курортном районе Петербурга дорожные службы будут заниматься заменой асфальтобетонного покрытия. В связи с проведением работ, с 19 июля в городе Сестрорецке будет ограничено движение по мосту на улице Мосина. Данная мера коснется участка трассы, идущего через Водосливный канал.

Затруднение проезда 19 июля для автомобилистов запланировано по всем полосам поочередно. С 20 по 28 число будет ограничено движение по правой линии дороги в направлении к Перепадской набережной. С 29 числа - опять вводится поочередное перекрытие проезжей части. Однако, уже с 30 июля по 5 августа предусмотрено перекрытие только по правой полосе, ведущей в сторону набережной Строителей.

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