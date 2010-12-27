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На Клочковом переулке пьяный автомобилист специально задел беременную женщину
Сегодня, 7:40
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lesjasap
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На Клочковом переулке пьяный автомобилист специально задел беременную женщину

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Водитель-алкоголик сбил машину с беременной женщиной.

6 августа около 22 часов вечера произошла авария на Клочковом переулке,2. Беременная женщина ехала в сторону проспекта Пятилеток, когда ее протаранил автомобиль “Ягуар”. Машина стояла на аварийной полосе справа во время инцидента. После этого, водитель вышел из своего транспортного средства, заглянул женщине в окно, вернулся в автомобиль и еще раз врезался в машину сзади. После этого пьяный автомобилист протащил машину еще несколько метров, попутно задевая припаркованные вблизи места происшествия “Ситроен С5” и “Порше Кайен”.
 
Затем нарушитель скрылся. Как утверждает очевидица событий, с водителем “Ягуара” находилась  девушка- попутчица
 
В настоящее время ГАИ проводит проверку по данному факту. 
 
Фото: Вконтакте/romafspb
 
 
Теги: авария , дтп
Категории: Новости СПб

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