На Клочковом переулке пьяный автомобилист специально задел беременную женщину

Водитель-алкоголик сбил машину с беременной женщиной.

6 августа около 22 часов вечера произошла авария на Клочковом переулке,2. Беременная женщина ехала в сторону проспекта Пятилеток, когда ее протаранил автомобиль “Ягуар”. Машина стояла на аварийной полосе справа во время инцидента. После этого, водитель вышел из своего транспортного средства, заглянул женщине в окно, вернулся в автомобиль и еще раз врезался в машину сзади. После этого пьяный автомобилист протащил машину еще несколько метров, попутно задевая припаркованные вблизи места происшествия “Ситроен С5” и “Порше Кайен”.

Затем нарушитель скрылся. Как утверждает очевидица событий, с водителем “Ягуара” находилась девушка- попутчица

В настоящее время ГАИ проводит проверку по данному факту.

Фото: Вконтакте/romafspb