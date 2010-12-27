На КАДе прошла экологическая акция протеста против свалки "Новоселки"

Петербуржцы были вынуждены организовать акцию вдоль КАД, чтобы вновь обратить внимание общественности и чиновников на обострившуюся экологическую обстановку в городе.

Активисты выступили с требованием окончательного закрытия и рекультивации полигона ТБО "Новосёлки", выбросы с которого отравляют воздух близлежащих районов.

Активисты требуют немедленного закрытия полигона "Новосёлки", на который продолжают свозить отходы под видом строительного мусора. При том что формально свалка считается закрытой.

Свалка, переполненная отходами, загрязняет не только землю, но и воздух прилегающих к ней районов Петербурга. Особенно хорошо это ощущается в тёплое время года, когда смрад распространяется даже до стадиона на Крестовском. Автомобилистам, часто бывающим на КАД, свалка тем более хорошо знакома – они встретили активистов с плакатами одобрительными сигналами.

По словам экологов, от катастрофических последствий работы "Новосёлок" страдают не только жители – под угрозой может оказаться целый ряд запланированных в городе мероприятий. Так, например, "ароматы" придётся вдыхать участникам и гостям "ПМЭФ", который состоится в конце мая, и ЧМ-2018.

Эпопея с полигоном длится уже более 6 лет. При этом региональный Росприроднадзор и его руководитель Олег Жигилей всё это время бездействуют. В начале мая у дверей ведомства проводились одиночные пикеты, однако руководство департамента так и не занялось решением хронической проблемы.

Эксперты и СМИ не раз упоминали о том, что работа полигона выгодна его руководству - Александру Зотову и его заместителю Александру Куренкову. По данным СМИ, свалка приносит им серьезный доход, которого они лишатся на первом же этапе рекультивации.

Как рассказали активисты, акции за закрытие "Новосёлок" продолжаться до тех пор, пока полигон не будет окончательно закрыт и на него не перестанут свозить отходы.