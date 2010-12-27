На КАД легковое авто угодило под фуру

На внешнем кольце КАД легковое авто попало под фуру, в результате чего машина уже не подлежит восстановлению.

Утро началось с аварии на внешнем кольце КАД в районе съезда на Мурманское шоссе. У легкового авто двигатель находится на дороге, передняя часть машины смята до салона.

Наряд ГИБДД сработал оперативно и оказался на месте столкновения через 10 минут. По предварительным данным один из авто на скорости перестраивался на съезд, а другой в этой полосе уже стоял.

О пострадавших не сообщается. На данном участке КАД образовалась пробка, по оценкам водителей, она должна продлиться не более получаса, но Яндекс Пробки говорит обратное.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург