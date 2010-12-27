Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия ДТП
На КАД легковое авто угодило под фуру
Сегодня, 8:38
0
nadiputintseva
431

На КАД легковое авто угодило под фуру

0
 
 

На внешнем кольце КАД легковое авто попало под фуру, в результате чего машина уже не подлежит восстановлению.

Утро началось с аварии на внешнем кольце КАД в районе съезда на Мурманское шоссе. У легкового авто двигатель находится на дороге, передняя часть машины смята до салона.

Наряд ГИБДД сработал оперативно и оказался на месте столкновения через 10 минут. По предварительным данным один из авто на скорости перестраивался на съезд, а другой в этой полосе уже стоял.

О пострадавших не сообщается. На данном участке КАД образовалась пробка, по оценкам водителей, она должна продлиться не более получаса, но Яндекс Пробки говорит обратное. 

На КАД легковое авто угодило по фуру 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург 

 

Теги: дтп , новости спб
Категории: Новости СПб ДТП

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5